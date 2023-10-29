Что известно об украинке, разрушившей семью британского миллионера

Украинская беженка Мария Полончук, разрушившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с киевским мужем. Чем она сейчас занимается, как зарабатывает на жизнь и счастлива ли в новом браке?

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Как Полончук развелась с украинским мужем

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40-летняя Полончук уже год состоит в отношениях с 53-летним инвестором и интернет-предпринимателем Оверли. Украинка разрушила семью бизнесмена — он был в браке с супругой Имоджен, с которой воспитывал детей школьного возраста.

«Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, <...> все еще встречается с ним спустя год», — говорится в статье.

Первый муж украинки Андрей Шелдунов, который живет в столице Украины Киеве, получил от нее «быстрый» развод. Это произошло вскоре после того, как отношения девушки стали достоянием общественности.

Что известно о предыдущем браке украинки

Полончук вышла замуж за Шелдунова в 2003 году, свадьбу пара сыграла в Харькове. До СВО чета жила обеспеченно: отдыхала за границей, супруги вместе выпустили украинскую кулинарную книгу. Полончук и Шелдунов также были содиректорами киевской компании «Контакт Медиа».

Из судебных протоколов следует, что супруг подал документы о разводе в Киевский районный суд Харькова 19 сентября 2022 года. По данным журналистов, это произошло всего через две недели после после известий о романе его жены. 10 сентября, она Полончук написала заявление, в котором заявила, что «не возражает против расторжения брака».

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Чем сейчас занимается Полончук

Сейчас девушка просит называть себя Машей Эпштейн. В социальных сетях она позиционирует себя как отмеченного наградами британского дизайнера и предпринимателя. Полончук утверждает, что является руководителем с более чем 15-летним опытом.

Украинка вместе с 19-летним сыном Григорием открыла дизайнерский бизнес. Компания именуется «Lon: Ltd» и занимается технологическими разработками в области дизайна и строительства.

«За прошедшие годы я приобрела значительный разнообразный опыт в различных сферах бизнеса, таких как дизайн, проектирование, строительство, общественное питание, издательское дело, дизайн интерьера и реклама. Увлечена дизайном и технологиями», — написала Полончук в соцсетях.

Как Полончук познакомилась с миллионером Оверли

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине миллионер приютил украинку в своем поместье в графстве Суррей. Спустя несколько недель он бросил ради нее жену и детей и переехал к любовнице.

В прошлом году сообщалось, что состояние Оверли оценивается в £5 млн. Кроме того, в СМИ активно распространялась информация, что бизнесмен был одним из тех, кто лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.

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Повторил ли кто-то путь Полончук

Похожая история произошла с жительницей Львова Софьей Каркадым. Британец Энтони Гарнетт со своей супругой Лорной в рамках государственной программы приема беженцев приютили 22-летнюю украинку в 2022 году. Спустя неделю 10-летний брак дал трещину: мужчина бросил жену и двоих детей.

Позднее между возлюбленными неоднократно вспыхивали ссоры: однажды Гарнетт выгнал Каркадым из своего дома из-за постоянных скандалов. По разным версиям недопонимание возникало по нескольким причинам: украинка хотела ребенка от возлюбленного, однако тот прошел процедуру вазэктомии. Также девушку раздражало, что бойфренд проводит много времени со своими детьми.

СМИ писали, что украинка злоупотребляла алкоголем, бросала в стену нож и бранила британца, после чего ее арестовали. Каркадым уехала на Украину, но спустя время Гарнетт приехал к ней и попросил вернуться.