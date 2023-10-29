Стало известно о подготовке США к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не исключают расширение конфликта между Палестиной и Израилем на весь Ближний Восток, пишут обозреватели Ганс Николс и Барак Равид в статье для аналитического портала Axios.

Аналитики заметили, что американские высокопоставленные чиновники обсуждают крайне сложную обстановку на Ближнем Востоке. Кроме того, главы силовых ведомств ведут переговоры и консультации со своими израильскими коллегами.

Особое внимание в беседах, пояснили эксперты, уделяется действиям ливанского движения «Хезболла», которое стремится нанести Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) максимальный ущерб, но при этом не довести ситуацию до полномасштабного конфликта. По их мнению, боевики движения могут легко перейти черту.

На положение в макрорегионе также влияет ситуация в Сирии, осложнившаяся после того как американские военные нанесли удары по объектам на востоке страны, принадлежащим группировкам, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции.