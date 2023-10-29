ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может эвакуировать больницы из сектора Газа. Причины отказа от подобных усилий генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

© Lenta.ru

«Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — констатировал глава ВОЗ.

Он добавил, что глубоко обеспокоен в связи с сообщением Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Ранее с подобным требованием выступила израильская сторона.