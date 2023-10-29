США назвали условия передачи оружия ЦАХАЛ

Соединенные Штаты при передаче вооружений и военной техники Израилю требуют от Тель-Авива использования оружия в соответствии с законами ведения войны, рассказал в интервью телеканалу ABC помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновник подчеркнул, что в состав военных пакетов для Израиля попадает только конвенционное оружие, соответствующее требованиям международных соглашений.

Кроме того, оно попадает под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней, уточнил Салливан. Он добавил, что США при передаче вооружений другим странам всегда тщательно следят за выполнением этих условий.

По его словам, несмотря на всю специфику обстановки на театре военных действий, никто не снимает с Израиля ответственность за соблюдение международного гуманитарного права.

Напомним, что поставленное США оружие применяется в конфликтах по всей планете на протяжении десятков лет. При этом, по мнению западных военных экспертов, заказчики крайне редко, выборочно и в соответствии со своими потребностями соблюдают конвенции, соглашения, международные договора.