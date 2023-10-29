Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.

Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.