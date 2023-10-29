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Уволенный за русский язык киевлянин поблагодарил людей за поддержку

Киевлянин, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уволенный за русский язык киевлянин поблагодарил людей за поддержку
© Рамблер

Инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Киеве. Жительницы города устроили скандал в машине такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Шофер вежливо попросил их покинуть машину.

На фоне скандала компания, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы. В интернете хейтеры обрушили на водителя потоки оскорблений.

Таксист поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, за храбрость, за то, что они писали под постами и комментариями провокаторов свои комментарии.

Свою публикацию он завершил на русском: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Напомним, что с 80-х годов прошлого века, еще при СССР, на Украине началась борьба с русским языком, историей, ценностями. Особо жесткие формы она приняла после обретения независимости. Власти республики постепенно уничтожали памятники, книги, мемориальные доски.

Также они активно работали над украинским языком, добавлением в него чуждых понятий, слов, превращением его в «державну мову».

В настоящее время многие жители Украины нередко не понимают друга при разговоре на государственном языке, на фоне большого количества внесенных в него изменений.

Кроме того, отказ от общения на «мове» является своего рода общественным протестом против Владимира Зеленского и его администрации.

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