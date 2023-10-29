Уволенный за русский язык киевлянин поблагодарил людей за поддержку

Киевлянин, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в четверг, 26 октября, в Киеве. Жительницы города устроили скандал в машине такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Шофер вежливо попросил их покинуть машину.

На фоне скандала компания, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы. В интернете хейтеры обрушили на водителя потоки оскорблений.

Таксист поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, за храбрость, за то, что они писали под постами и комментариями провокаторов свои комментарии.

Свою публикацию он завершил на русском: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Напомним, что с 80-х годов прошлого века, еще при СССР, на Украине началась борьба с русским языком, историей, ценностями. Особо жесткие формы она приняла после обретения независимости. Власти республики постепенно уничтожали памятники, книги, мемориальные доски.

Также они активно работали над украинским языком, добавлением в него чуждых понятий, слов, превращением его в «державну мову».

В настоящее время многие жители Украины нередко не понимают друга при разговоре на государственном языке, на фоне большого количества внесенных в него изменений.