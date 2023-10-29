Вучич высказался об открытом участии Вашингтона в конфликте на Украине

Вучич: Россию не сломит открытое участие Вашингтона в конфликте на Украине
Поддержка США в адрес киевского режима в ходе украинского конфликта не является какой-то неразрешимой проблемой для России. Такое заявление в эфире телеканала TV Prva сделал президент Сербии Александр Вучич.
"Соединенные Штаты полностью, четко и ясно, заняли украинскую сторону в конфликте. Сложилась довольно тяжелая ситуация на Украине, где сейчас становится ясно, что Западу будет сложно победить русских", - отметил сербский лидер.
Кроме того, Вучич подчеркнул, что Вашингтон активно вовлечен и в конфликт Палестины и Израиля, что свидетельствует о растущем уровне разногласий по всей планете.
"Мы, к сожалению, приближаемся к тому, что антагонизм в мире становится все сильнее, желание людей по иному распределению благ в мире становится острее", - констатировал президент Сербии.