Поддержка США в адрес киевского режима в ходе украинского конфликта не является какой-то неразрешимой проблемой для России . Такое заявление в эфире телеканала TV Prva сделал президент Сербии Александр Вучич .

"Соединенные Штаты полностью, четко и ясно, заняли украинскую сторону в конфликте. Сложилась довольно тяжелая ситуация на Украине, где сейчас становится ясно, что Западу будет сложно победить русских", - отметил сербский лидер.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Вашингтон активно вовлечен и в конфликт Палестины и Израиля, что свидетельствует о растущем уровне разногласий по всей планете.