В Германии неизвестные сорвали флаг Израиля
Группа неизвестных сняла флаг Израиля со здания ратуши во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.
В полиции рассказали, что инцидент произошел ночью. Свидетели видели, как группа из 10 человек забралась на скамейку и сорвала с балкона ратуши израильский флаг.
Один человек при этом снимал происходящее на камеру. В итоге группа унесла флаг с собой. Полиция начала розыск подозреваемых.
Многие госучреждения ФРГ вывесили флаги Израиля в знак солидарности после обострения палестино-израильского конфликта.
8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять еврейские объекты на своей территории. Он также пообещал запретить деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.
За последние недели в ФРГ прошли сотни акций в поддержку Палестины и Израиля. Многие митинги закончились беспорядками. Только в Берлине пострадало более 100 полицейских.