В Германии неизвестные сорвали флаг Израиля

Группа неизвестных сняла флаг Израиля со здания ратуши во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.

В полиции рассказали, что инцидент произошел ночью. Свидетели видели, как группа из 10 человек забралась на скамейку и сорвала с балкона ратуши израильский флаг.

Один человек при этом снимал происходящее на камеру. В итоге группа унесла флаг с собой. Полиция начала розыск подозреваемых.

Многие госучреждения ФРГ вывесили флаги Израиля в знак солидарности после обострения палестино-израильского конфликта.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять еврейские объекты на своей территории. Он также пообещал запретить деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.