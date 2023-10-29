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В Германии неизвестные сорвали флаг Израиля

Группа неизвестных сняла флаг Израиля со здания ратуши во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.

В Германии неизвестные сорвали флаг Израиля
© globallookpress.com

В полиции рассказали, что инцидент произошел ночью. Свидетели видели, как группа из 10 человек забралась на скамейку и сорвала с балкона ратуши израильский флаг.

Один человек при этом снимал происходящее на камеру. В итоге группа унесла флаг с собой. Полиция начала розыск подозреваемых.

Многие госучреждения ФРГ вывесили флаги Израиля в знак солидарности после обострения палестино-израильского конфликта.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять еврейские объекты на своей территории. Он также пообещал запретить деятельность ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

За последние недели в ФРГ прошли сотни акций в поддержку Палестины и Израиля. Многие митинги закончились беспорядками. Только в Берлине пострадало более 100 полицейских.

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