Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, израильская армия расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — сказал Нетаньяху, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас цель ЦАХАЛА — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС.
Ранее постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что якобы новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не содержит осуждения движения ХАМАС. Накануне делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН и потребовала осуждения зверств ХАМАС.