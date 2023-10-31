Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, израильская армия расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — сказал Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас цель ЦАХАЛА — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС.