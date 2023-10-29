Президент Чехии Петр Павел побывал на памятном мероприятии по случаю годовщины создания независимой Чехословакии. Во время торжественной церемонии он случайно сбил фуражку солдата из почетного караула, пишет портал iROZHLAS.

По данным портала, глава государства передал одной из воинских частей боевое знамя.

Церемония проходила очень торжественно, пафосно, но ее ход был нарушен инцидентом со сбитой фуражкой.

Журналисты пояснили, что в дальнейшем Павел извинился перед военнослужащим. Он заметил, что не собирался разнообразить стандартную военную процедуру новым элементом, а банально недооценил вес флага.