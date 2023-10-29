По меньшей мере два человека погибли и еще 18 получили ранения после стрельбы во Флориде рано утром в воскресенье. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в Тампе. Около 3 часов ночи возле бара в районе Ибор-сити началась драка между двумя группами людей. Затем неизвестные открыли огонь.

Когда началась стрельба, рядом с местом происшествия находились сотни людей, сообщил начальник местной полиции Ли Беркоу.

В итоге двое были убиты. Восемнадцать человек получили ранения. Их состояние пока неизвестно.

По словам Беркоу, один подозреваемый, мужчина, уже сдался полиции. Он взят под стражу.

При этом власти полагают, что в инциденте участвовали как минимум двое стрелков.

На этой неделе в городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. Погибли не менее 22 человек, получили ранения около 60.