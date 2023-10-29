Вучич рассказал, как отказ от санкций против РФ повлиял на Сербию

Сербия отказалась вводить санкции против России, и тем самым стала известна всему миру как свободное государство с независимой политикой. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения, сообщает издание «Новости».

«Мы единственная страна, которая не ввела санкции против России… И Сербия таким образом завоевала большую репутацию в мире», – заявил президент.

Вучич отметил, что политические оппоненты постоянно критиковали его и требовали поддержать западные санкции против России. Но он не соглашался и вел «ответственную и серьезную политику».