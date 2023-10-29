Эрдоган рассказал о планах по развитию страны

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 октября, побывал на традиционной торжественной церемонии у мавзолея основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, пишет Associated Press.

В книге посетителей мавзолея он оставил памятную запись.

«Как администрация, которая привнесла в Турцию исторический инвестиционный поток, мы полны решимости увенчать второе столетие Республики веком Турции», — подчеркнул Эрдоган.

Ататюрк, напомнила автор статьи Сьюзан Фрейзер, провозгласил Турецкую Республику 29 октября 1923 года. Он провел реформы, направленные на превращение нации с мусульманским большинством в светскую демократию западного типа.

В частности, первый лидер страны упразднил халифат, заменил арабскую графику латинским алфавитом и дал женщинам право голоса.

Ататюрк до сих пор пользуется большим уважением в стране, его портреты висят на стенах школ, офисов и домов. Вместе с тем, отметила обозреватель, Эрдоган отдает дань уважения военным достижениям Мустафы Кемаля как офицера Османской империи, но редко хвалит его республиканскую эпоху.