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Канье Уэст призывал директора Adidas  целовать портрет Гитлера каждый день

Директор по маркетингу Adidas Джон Векслер рассказал о странной выходке рэпера Канье Уэста во время сотрудничества с компанией. Его слова цитирует The New York Times.

Канье Уэст призывал директора Adidas целовать портрет Гитлера каждый день
© Imago/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press

Векслер рассказал, что в 2018 году Уэст принес на работу портрет Адольфа Гитлера. Как утверждает директор adidas, музыкант призвал его каждый день целовать изображение Гитлера.

Векслер, у которого имеются еврейские корни, поделился, что рэпер предложил ему целовать портрет для того, чтобы научиться безусловной любви к ближнему. В ответ директор компании накричал на Уэста. Бывшие сотрудники, работающие с Уэстом, заявили, что музыкант с первых дней сотрудничества демонстрировал странное поведение.

Канье Уэст признался, что ему нравится Гитлер

В 2022 году Канье Уэст получил звание "антисемита года" по версии организации StopAntisemitism. Рэпер написал в Twitter антисемитские посты, которые сочли прямой угрозой еврейской общине. Balenciaga, adidas и другие компании разорвали контракты с Уэстом после его скандальных заявлений. Это стоило рэперу большей части его состояния, он даже признал, что перестал быть миллиардером.

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