Канье Уэст призывал директора Adidas  целовать портрет Гитлера каждый день

Директор по маркетингу Adidas Джон Векслер рассказал о странной выходке рэпера Канье Уэста во время сотрудничества с компанией. Его слова цитирует The New York Times.

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Векслер рассказал, что в 2018 году Уэст принес на работу портрет Адольфа Гитлера. Как утверждает директор adidas, музыкант призвал его каждый день целовать изображение Гитлера.

Векслер, у которого имеются еврейские корни, поделился, что рэпер предложил ему целовать портрет для того, чтобы научиться безусловной любви к ближнему. В ответ директор компании накричал на Уэста. Бывшие сотрудники, работающие с Уэстом, заявили, что музыкант с первых дней сотрудничества демонстрировал странное поведение.