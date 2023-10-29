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ЦАХАЛ: в Газе находится не менее 230 заложников

В Армии обороны Израиля назвали количество удерживаемых в секторе Газа заложников. По данным военных, их не менее 230, сообщает ТАСС.

Названо число удерживаемых в Газе заложников
© РИА Новости

Такую цифру озвучил на брифинге представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, израильские военные уже уведомили 230 семей похищенных.

«Мы делаем все, чтобы вернуть похищенных домой», – добавил Хагари.

Накануне стало известно, что ХАМАС получил от России список 8 пленных россиян, имеющих двойное гражданство. Палестинское движение пообещало освободить их, поскольку смотрит на Россию «как на нашего ближайшего друга».

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