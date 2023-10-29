Названо число удерживаемых в Газе заложников

В Армии обороны Израиля назвали количество удерживаемых в секторе Газа заложников. По данным военных, их не менее 230, сообщает ТАСС.

Такую цифру озвучил на брифинге представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, израильские военные уже уведомили 230 семей похищенных.

«Мы делаем все, чтобы вернуть похищенных домой», – добавил Хагари.