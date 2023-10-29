Израильские политики обвинили Нетаньяху в пересечении «красной линии»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху «пересек красную линию» и должен извиниться перед армией и разведслужбами. С таким заявлением выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, пишет газета The Times of Israel.

В субботу вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в соцсети X, что руководители служб безопасности не предупредили его о предстоящем нападении ХАМАС.

Это вызвало резкую критику премьера. Оппоненты сочли, что он «пытается уйти от ответственности за катастрофу» и переложить вину на сотрудников служб безопасности.

Спустя девять часов Нетаньяху удалил свой пост, однако скандал продолжает разгораться в воскресенье. В частности, среди недовольных Нетаньяху политиков оказался лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

«В то время как солдаты и офицеры ЦАХАЛа храбро сражаются против ХАМАС и «Хезболлы», премьер-министр пытается обвинить их, вместо того, чтобы поддержать», — написал Яир Лапид в соцсетях.

По его словам, Нетаньяху пытается уйти от ответственности и возложить вину на органы безопасности. Это «ослабляет ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля».

В канцелярии Нетаньяху заявили, что разведчики и военные до событий 7 октября постоянно докладывали о «сдержанности» ХАМАС.