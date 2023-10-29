В ООН рассказали о нападении на склады БАПОР в Газе

Тысячи жителей сектора Газа ворвались на склады и в распределительные центры

Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), рассказали в международной организации. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября.

Палестинцы, отметили в организации, забирали муку и предметы первой необходимости.

В БАПОР подчеркнули, что подобное нападение является тревожным признаком того, что в анклаве на фоне войны начинает разрушаться гражданский порядок.