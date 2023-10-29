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ООН: палестинцы забрали продукты со складов БАПОР в Газе

Тысячи жителей сектора Газа ворвались на склады и в распределительные центры

В ООН рассказали о нападении на склады БАПОР в Газе
© РИА Новости

Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), рассказали в международной организации. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября.

Палестинцы, отметили в организации, забирали муку и предметы первой необходимости.

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В БАПОР подчеркнули, что подобное нападение является тревожным признаком того, что в анклаве на фоне войны начинает разрушаться гражданский порядок.

Напомним, что массовые поставки гуманитарной помощи в сектор Газа были прекращены с тех пор, как Израиль начал бомбардировки палестинского анклава в ответ на нападение со стороны палестинского движения ХАМАС.

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