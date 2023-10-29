В Китае рассказали о подготовке встречи Си Цзиньпина и Байдена

Пекин и Вашингтон договорились о совместной работе над организацией встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, рассказал министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находился с визитом в США.

Министр отметил, что стороны надеются на скорейшую стабилизацию отношений и их дальнейшее улучшение.

По его словам, Китай и США «согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско». Вместе с тем, подчеркнул Ван И, процесс подготовки встречи будет непростым.

Напомним, что отношения между США и Китаем очень динамичны. В прошлом году они значительно ухудшились, на фоне провокационных действий Вашингтона на Тайване.

В 2023 году, по мнению экспертов, наблюдается определенная стабилизация отношений. Это обусловлено постоянными попытками со стороны Вашингтона наладить диалог, найти компромисс в вопросах политики и экономики.