Илон Маск рассказал о политике SpaceX в секторе Газа

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что компания SpaceX внимательно отслеживает, как работают устройства Starlink на Ближнем Востоке. Он добавил, что попытки подключения к спутниковой системе из сектора Газа не были зарегистрированы, пишет РИА «Новости».

Ранее Маск сообщил, что терминалы Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.

В ответ на это министр связи Израиля Шломо Кархи сказал, что Тель-Авив будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink бойцами палестинского движения ХАМАС.

Маск отметил, что компания не столь наивна, как это представляется израильским официальным лицам. Он добавил, что при включении терминала в секторе Газа будет проведена немедленная проверка с тем, чтобы убедиться: устройство используется исключительно в гуманитарных целях.