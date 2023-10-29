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Илон Маск рассказал о политике SpaceX в секторе Газа

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что компания SpaceX внимательно отслеживает, как работают устройства Starlink на Ближнем Востоке. Он добавил, что попытки подключения к спутниковой системе из сектора Газа не были зарегистрированы, пишет РИА «Новости».

Илон Маск рассказал о политике SpaceX в секторе Газа
© globallookpress.com

Ранее Маск сообщил, что терминалы Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.

В ответ на это министр связи Израиля Шломо Кархи сказал, что Тель-Авив будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink бойцами палестинского движения ХАМАС.

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Маск отметил, что компания не столь наивна, как это представляется израильским официальным лицам. Он добавил, что при включении терминала в секторе Газа будет проведена немедленная проверка с тем, чтобы убедиться: устройство используется исключительно в гуманитарных целях.

Предприниматель заметил, что проверка безопасности будет осуществляться совместно со специалистами США и Израиля.

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