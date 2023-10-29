Турция ужесточила требования для получения ВНЖ

Турция ввела новые правила для приобретения ВНЖ посредством покупки недвижимости. Теперь минимальная стоимость объекта увеличилась с $50-75 тыс. до $200 тыс. по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

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СМИ проанализировали данные с 4 крупнейших турецких сайтов недвижимости и выяснили, что количество продаваемых квартир стоимостью свыше $200 тыс. уменьшилось в 5,2 раза по сравнению с прежними правилами.

"Таких квартир стало всего 16,5% от общего предложения на рынке", — сообщил источник в управлении по делам миграции Турции.

По данным ведомства, в стране уже проживает более 1,1 млн иностранцев с ВНЖ, из них 122 тыс. — россияне. Новые критерии вступили в силу с 16 октября и касаются тех, кто хочет получить вид на жительство через покупку недвижимости.