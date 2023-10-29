Война Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС - это не противостояние двух равных сторон, это битва добра и зла, заявил на конференции Республиканской еврейской коалиции экс-президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

«Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью, и между добром и злом», — подчеркнул Трамп.

По его словам, недопустимо сравнивать движение, которое «поклоняется смерти», с группой, которая ценит жизнь, защищает нацию.

Трамп выразил искренние соболезнования всем израильтянам и американцам, которые пострадали в конфликте. Он добавил, что полностью поддерживает инициативу Израиля по полному уничтожению ХАМАС.

Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его политику на Ближнем Востоке.

Напомним, что Вашингтон на протяжении многих лет занимает откровенно произраильскую сторону. Неизменность политики США отчетливо проявилась в первые же дни конфликта: политики заявили о поддержке Израиля, об отправке военной и финансовой помощи.

Действия и высказывания американских официальных лиц, по мнению экспертов, ведут к эскалации конфликта, его географическому расширению, к росту жертв среди гражданского населения.