Министр обороны Саудовской Аравии посетит Вашингтон
Министр обороны и первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 30 октября посетит Вашингтон и проведет консультации с ключевыми сотрудниками администрации США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В публикации отмечается, что визит министра обороны Саудовской Аравии пройдет "на фоне расширения Израилем сухопутной военной операции в секторе Газа".
Американский портал Axios со ссылкой на источники также передает, что министр обороны королевства встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и несколькими сенаторами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
До этого сообщалось, что министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявлял, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации.
24 октября в Центральном командовании Соединенных Штатов сообщили, эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.