В Японии оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке

Мир столкнулся со сложным кризисом, в результате которого оказались нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием, а сложившаяся обстановка на Ближнем Востоке может обострить дальнейшую неопределенность, считает глава японского МИД Ёко Камикава. Об этом сообщает РИА Новости.

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Своим прогнозом японский дипломат поделилась на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле.

"В настоящее время мир столкнулся со сложными кризисом, включая ситуацию на Украине, когда были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией", - пояснила Камикава.

Как считает добавила, сложившийся конфликт между Израилем и Палестиной грозит только повышением уровня неопределенности.

По словам главы МИД Японии, "страны G7 в настоящий момент ответственны за то, чтобы направить международное сообщество к устойчивому росту мировой экономики".