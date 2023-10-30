Президент Чехии выступил в поддержку реформы ООН

Президент Чехии Петер Павел заявил, что республика давно поддерживает необходимость проведения реформы ООН, но ее можно провести только находясь в самой организации. Таким образом глава государства отреагировал на странице в социальной сети Х (ранее Twitter) на призыв министра обороны республики Яны Черноховой выйти из состава ООН в ответ на последнюю резолюцию ГА ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в которой отсутствует осуждение терроризма и палестинской радикальной группировки ХАМАС.

"Несколько недель назад на переговорах в Нью-Йорке я подчеркивал, что Чехия давно поддерживает проведение реформы ООН, в том числе СБ ООН. Ее можно провести лишь изнутри [организации] , - отметил президент. - Такие вопросы, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и прочие [важнейшие проблемы], необходимо обсуждать именно на этой глобальной площадке с целью того, чтобы найденные решения были обязательны для [выполнения] всеми".

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Чешский премьер Петр Фиала в свою очередь проинформировал, что республика продолжит отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие государства, что они верны.

Ранее министр обороны Чехии призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. По ее мнению, "Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов". Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.