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Израиль настойчиво призвал палестинцев к эвакуации на юг

Армия обороны Израиля в очередной раз повторила призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь.

Израиль снова обратился к мирным жителям Газы
© Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты, — сказал Хагари.