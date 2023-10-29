Израиль снова обратился к мирным жителям Газы

Израиль настойчиво призвал палестинцев к эвакуации на юг
Армия обороны Израиля в очередной раз повторила призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь.
Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты, — сказал Хагари.