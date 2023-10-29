Израиль снова обратился к мирным жителям Газы

Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты, — сказал Хагари.