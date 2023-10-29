Президент Латвии: страны Балтии вступили в НАТО на случай противостояния с РФ
Латвия, Литва и Эстония вступили в Североатлантический альянс и Европейский союз в 2004 году, так как ожидали изменений от Москвы и готовились к расширению границ России, сообщил CNN президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, этот вызов РФ «всегда осознавали».
«… Было осознание, еще в 1990-е годы, что Россия изменится», — сказал глава государства.
Он заявил, что не верит, что Россия попытается напасть на члена НАТО или Евросоюз, но она, безусловно, расширит свои границы.
«Сейчас непростые времена, но я бы сказал, что мы понимаем, что нам нужно быть готовыми к разному роду сюрпризам», — указал глава государства.
Журналисты телеканала отмечают, что теперь одной из угроз равновесию Ринкевичса и равновесию его нации является тот факт, что внимание мира было переключено, по крайней мере, на данный момент, на Ближний Восток. Но президент убежден, что сейчас не время для западных демократий, в частности, отводить взгляд от происходящего, какими бы схожими ни были эти два конфликта по своим основам.
«Я верю, что и Россия как государство, и Хамас как негосударственный субъект действительно хотят разрушить набор универсальных ценностей демократии, прав человека и верховенства закона, какими мы их знаем. Конечно, мы также являемся ядерной державой, пытающейся восстановить некую империю, оглядываясь не на Советский Союз, а на Петра Великого. Разница в том, что, с одной стороны, это борьба между двумя государствами — Россией и Украиной, а затем идет борьба между государством Израиль и террористами ХАМАС», — сказал президент Латвии.