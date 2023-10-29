Президент Латвии: страны Балтии вступили в НАТО на случай противостояния с РФ

«Я верю, что и Россия как государство, и Хамас как негосударственный субъект действительно хотят разрушить набор универсальных ценностей демократии, прав человека и верховенства закона, какими мы их знаем. Конечно, мы также являемся ядерной державой, пытающейся восстановить некую империю, оглядываясь не на Советский Союз, а на Петра Великого. Разница в том, что, с одной стороны, это борьба между двумя государствами — Россией и Украиной, а затем идет борьба между государством Израиль и террористами ХАМАС», — сказал президент Латвии.