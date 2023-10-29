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Турция отвергла обвинения Израиля в антисемитизме в адрес Эрдогана

Турция решительно отвергла обвинения в антисемитизме в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны представителей властей Израиля.

Турция отвергла обвинения Израиля в антисемитизме в адрес Эрдогана
© globallookpress.com

"Попытки некоторых израильских чиновников <...> изменить повестку с помощью искажений и клеветы в надежде скрыть жестокую резню, направленную против мирного палестинского населения в секторе Газа, не дадут результатов. Тот факт, что эти чиновники, совершившие преступление против человечности, нацелены против ООН, генерального секретаря ООН и президента Турции, является ярким показателем их бессилия. Мы переадресовываем в полном объеме обвинения в антисемитизме, клевету и оскорбления в адрес президента и страны тем, кто с ними выступил", - говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

"Призываем израильские власти срочно прислушаться к призывам о прекращении огня, чтобы положить конец варварству, направленному на полное уничтожение жителей Газы", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер, выступая 28 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником". После этого глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна немедленно отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений.

Министр нацбезопасности Израиля обратился с предложением к Эрдогану