Украинские власти поверили в фантазии западных стран, но не смогли ничего противопоставить Москве, сообщил в YouTube-канале журналист из США Дэнни Хайфон.

По его словам, Украина неспособна победить в конфликте с Россией. Это становится все более очевидным по тому, как ведущие СМИ Запада говорят об Украине и контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Все, чем Вооруженные силы Украины пыталась атаковать Россию, никак не повлияло на ситуацию. Хайфон назвал это большой проблемой, потому что это полностью противоречит тому, что, по заявлению Североатлантического альянса, должно было произойти.