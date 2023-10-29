Обозреватель Telegraph Стэнли: Шайка американских клоунов ведет США к краху

Американские политики напоминают шайку клоунов и ведут свою страну к краху. Об этом заявил обозреватель Telegraph Тим Стэнли.

Он упомянул о маразме президента США Джо Байдена, судебных процессах над бывшим американским лидером Дональдом Трампом, об иррациональной политике демократов и отказе республиканцев идти на какие-нибудь компромиссы.

Сочетание всего этого, отметил Стэнли, усиливает ощущение, что "наш нынешний мировой порядок - это шайка клоунов, ожидающих своего падения".