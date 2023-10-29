В Британии раскрыли подробности об украинке, развалившей семью миллионера

Беженка из Украины Мария Полончук, разбившая семью миллионера Хакона Оверли из Великобритании, развелась с мужем и открыла собственный бизнес, сообщает Daily Mail.

По данным издания, речь идет о главе кредитной фирмы Wonga. 40-летняя вынужденная переселенка, влюбившаяся в мультимиллионера, после переезда в дом его семьи стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов, все еще встречается с ним спустя год.

Ранее Оверли бросил жену и детей ради украинки. При этом муж Полончук Андрей Шелдунов, который живет в Киеве, получил от нее «быстрый» развод.

В своем профиле на LinkedIn Полончук описывает себя, используя имя Маша Эфштейн, как британский «дизайнер и предприниматель», удостоенный наград, и «опытный руководитель с более чем 15-летним опытом предпринимательской деятельности». Она может похвастаться новым продуктом своей компании — адаптером-концентратором с множеством разъемов для электронных устройств, предназначенным для того, чтобы навести порядок в кабелях вокруг офисных столов.

16 октября она опубликовала поздравительное сообщение, восхваляя своего сына после того, как их продукт, который он помогал разрабатывать, получил награду за «концепцию» на конкурсе Red Dot Design Award в этом году.

Оверли активно лоббировал в британском правительстве помощь беженцам из Украины.