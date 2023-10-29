Экс-депутат Рады призвала "утилизировать" русскоязычное население Украины

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины , которые не хотят переходить на украинских язык, необходимо утилизировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Фарион в интервью местным изданиям.

В частности, она предложила создать для русскоговорящих украинцев штраф-батальон, который бы отправляли на "нулевую позицию" или заставляли рыть окопы для солдат ВСУ. Таким образом Фарион прокомментировала недавний скандал с таксистом в Киеве, который говорил на русском языке и отказывался переходить на украинский даже после требований пассажиров. Уточняется, что после этого случая компания-перевозчик Bolt заблокировала водителя и отстранила его от работы.