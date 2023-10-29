Министр нацбезопасности Израиля обратился с предложением к Эрдогану
В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в страну жителей сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ».
Израильский министр обратил внимание на поддержку анклава, о которой говорит Эрдоган. При этом, по словам Гвира, президент Турции выступает за «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали» израильтян.
«На это я могу предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и забрал их под его защиту – жить в Турции», — заявил министр национальной безопасности Израиля.
Днем ранее президент Турции сообщил, что Анкара объявит Израиль военным преступником, соответствующая работа уже началась. По его словам, западные страны несут полную ответственность за устроенную израильскими военными «резню» в секторе Газа. Также Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на гибель детей в анклаве при ударах израильскими военными.