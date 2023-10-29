Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к месту, где был Байден

"Вскоре после 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск - прим. ТАСС) гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона (штат Делавэр). В качестве меры предосторожности силы были подняты в воздух для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту. Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, и сотрудники Секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным авиационным управлением", - отметил Гульельми.