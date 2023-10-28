Al Hadath: лидер ХАМАС заявил о готовности обменять заложников с Израилем

Лидер ХАМАС в секторе Газа заявил о готовности провести обмен с Израилем.

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает всех наших израильских задержанных в обмен на всех палестинских пленных», — цитирует его Al Hadath.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.