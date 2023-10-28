Раиси ответил на обвинения в причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль

Президент Ирана Раиси заявил о непричастности его страны к нападению ХАМАС на Израиль
Палестинские группировки самостоятельно принимают решения, Тегеран не отдает им приказы, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ответ на обвинения в причастности Ирана к нападению на Израиль.
Раиси сказал, что Иран оказывает «бескомпромиссную поддержку» палестинцам и их «сопротивлению», но «силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы». По словам Раиси, эти «силы» сами принимают решения «и не получают никаких приказов из Тегерана», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, израильские власти утверждают, что Иран несет ответственность за нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном.
США винят Иран в нападении шиитских группировок на американские базы на Ближнем Востоке.