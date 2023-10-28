Раиси ответил на обвинения в причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль

Палестинские группировки самостоятельно принимают решения, Тегеран не отдает им приказы, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ответ на обвинения в причастности Ирана к нападению на Израиль .

Раиси сказал, что Иран оказывает «бескомпромиссную поддержку» палестинцам и их «сопротивлению», но «силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы». По словам Раиси, эти «силы» сами принимают решения «и не получают никаких приказов из Тегерана», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.