Нетаньяху: Иран обеспечивает до 90% военного бюджета ХАМАС

"Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет [деятельность ХАМАС]", - утверждал Нетаньяху на совместной пресс-конференции с участием министра обороны страны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца.

Вместе с тем Нетаньяху отметил, что у него нет данных о том, что Иран мог иметь прямое отношение к планированию атаки сторонников ХАМАС на израильскую территорию, случившейся 7 октября.