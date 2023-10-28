Глава Палестины призвал провести экстренный саммит арабских стран

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал лидеров арабских государств провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить израильские атаки в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе заседания исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), прошедшего в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

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"Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле", - указал Аббас, слова которого привело агентство Maan.

По словам Аббаса, палестинский народ в настоящее время "переживает войну геноцида и массовых убийств, совершаемых Израилем на глазах у всего мира". На все усилия на международной арене, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Газе, Израиль "ответил наземным вторжением и беспрецедентными бомбардировками палестинского анклава". Палестинский лидер призвал все страны оказать давление на израильские власти, чтобы "остановить поток палестинской крови".