Израиль высказался о позиции арабских стран по конфликту с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.

«Они понимают, что если мы не победим в этой войне, то они следующие в очереди», — отметил он.

Ранее Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он рассказал, что его целью является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.