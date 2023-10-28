$93.22-0.3498.35-0.39

В Израиле заявили о разрыве всех связей со Starlink из-за слов Илона Маска

Глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи заявил, что ведомство разрывает все отношения со Starlink из-за слов американского бизнесмена Илона Маска.

Израиль заявил о разрыве всех связей со Starlink из-за слов Илона Маска
© globallookpress.com

«Может быть, Маск пожелает обусловить это (решение. — RT) освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор моё ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал он в своём микроблоге.

Маск озвучил решение по работе Starlink в секторе Газа

Американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что предоставит услуги спутниковой связи сети Starlink для международно признанных организаций, которые оказывают помощь в секторе Газа.