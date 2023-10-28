Израиль заявил о разрыве всех связей со Starlink из-за слов Илона Маска

В Израиле заявили о разрыве всех связей со Starlink из-за слов Илона Маска
Глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи заявил, что ведомство разрывает все отношения со Starlink из-за слов американского бизнесмена Илона Маска.
«Может быть, Маск пожелает обусловить это (решение. — RT) освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор моё ведомство разрывает все связи со Starlink», — написал он в своём микроблоге.
Американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что предоставит услуги спутниковой связи сети Starlink для международно признанных организаций, которые оказывают помощь в секторе Газа.