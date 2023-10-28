Выпущенная на юге Ливана ракета попала в штаб миротворцев ООН

Одна из ракет, выпущенных конфликтующими сторонами на юге Ливана, попала в штаб Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в Эн-Накуре. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"К счастью, никто не пострадал, но нанесен материальный урон, - сказал он. - Командование "голубых касок" сейчас выясняет, какая из сторон несет ответственность за инцидент".

Тененти добавил, что ракеты падают на территории штаба ВСООНЛ не первый раз за три недели военной эскалации на юге Ливана. По его словам, были повреждены также другие объекты миротворческих сил.

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить огонь, остановить любые действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц и персонала ВСООНЛ, потому что нападения на миротворцев представляют собой нарушение международного права", - подчеркнул официальный представитель.

Как заявил Тененти, несмотря на нападения, ВСООНЛ "остаются на своих позициях и активно работают со сторонами, чтобы снизить напряженность и избежать опасных недоразумений".