Тело подозреваемого в стрельбе в Мэне нашли на парковке

Полиция обнаружила тело оружейного инструктора Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, на парковке рядом с центром по переработке отходов, рассказал комиссар департамента общественной безопасности Майкл Сосчак. Об этом пишет РИА «Новости».

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Чиновник отметил, что силовики нашли тело Карда в прицепе грузовика на парковке. Он добавил, что район, где все же было обнаружено тело, ранее дважды проверялся.

Сосчак отметил, что пока точных данных о времени гибели подозреваемого нет.

Напомним, что в среду, 25 октября, Кард убил из автомата 18 человек и 13 ранил, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Поиски убийцы продолжались двое суток, в них участвовали сотни полицейских, спецназовцев, сотрудников ФБР. В регионе были закрыты школы, заводы и многие другие объекты.