Израиль отреагировал на резкие заявления Эрдогана

Израиль объявил об отзыве дипломатов из Турции на фоне заявлений Эрдогана
Тель-Авив отзывает своих дипломатических представителей из Турции на фоне резких заявлений Анкары, рассказал глава МИД Израиля Эли Коэн. Его заявление опубликовала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей», — пояснил Коэн.
Министр отметил, что будет проведена переоценка израильско-турецких отношений.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг Тель-Авив жесткой критике. Он пояснил, что будет добиваться признания Израиля «военным преступником» на международном уровне.
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