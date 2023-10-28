$93.22-0.3498.35-0.39

Израиль объявил об отзыве дипломатов из Турции на фоне заявлений Эрдогана

Тель-Авив отзывает своих дипломатических представителей из Турции на фоне резких заявлений Анкары, рассказал глава МИД Израиля Эли Коэн. Его заявление опубликовала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Израиль отреагировал на резкие заявления Эрдогана
© РИА Новости

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей», — пояснил Коэн.

Министр отметил, что будет проведена переоценка израильско-турецких отношений.

Китай изменил позицию относительно палестино-израильской войны

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг Тель-Авив жесткой критике. Он пояснил, что будет добиваться признания Израиля «военным преступником» на международном уровне.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости