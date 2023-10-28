Словакия объяснила, почему воздержалась от голосования за резолюцию ООН по Газе

Глава МИД Словакии Юрай Бланар объяснил, почему страна воздержалась от голосования за резолюцию ООН по Газе. Об этом сообщает издание teraz.sk со ссылкой на TASR.

Юрай Бланар считает, что в резолюции упущено несколько важных моментов. Это «решительное осуждение террористических атак ХАМАС», право стран на защиту в соответствии с международным правом, а также немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников.

«С сожалением должен сказать, что эти важные моменты в тексте принятой резолюции отсутствуют», - заявил Бланар.

При этом он добавил, что Словакия высоко ценит усилия стран-членов ООН, стремящихся не допустить гуманитарной катастрофы в палестинском анклаве, и полностью согласна с рядом предложений принятой резолюции.

Так, Братислава присоединяется к призыву предоставить Газе быструю и бесперебойную гуманитарную помощь, что будет способствовать деэскалации напряженности.