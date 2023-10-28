Боррель призвал к гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа

"БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, пищи, воды. Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).