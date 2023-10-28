Эр-Рияд потребовал прекращения наземной операции Израиля в Газе
Эр-Рияд категорически осуждает Израиль за наземную операцию в секторе Газа, заявил МИД Саудовской Аравии в соцсети Х. Об этом пишет РИА «Новости».
Дипломаты подчеркнули, что королевство требует от международного сообщества добиться немедленного прекращения военных действия Армии обороны Израиля в анклаве.
В МИД отметили, что любые наземные операции ЦАХАЛ угрожают безопасности «братского палестинского народа», приводят к созданию в регионе очень тяжелых условий для жизни.
Напомним, что власти Израиля в первые же дни конфликта предупредили о планах по проведению наземной операции в секторе Газа. Операция готовилась практически три недели и началась в пятницу, 27 октября.
Вместе с тем, израильские военные призвали не называть ввод на территорию анклава нескольких дивизий и бригад, при поддержке американских союзников, полноценной наземной операцией. Они пояснили, что их действия представляют собой «узкоформатную» операцию.
На фоне активизации военных действий, гибели большого количества мирных палестинцев, Каир, Анкара и, позднее, Эр-Рияд призвали Тель-Авив к завершению боевых действий и отказу от проведения полномасштабной акции в секторе Газа.