Эр-Рияд потребовал прекращения наземной операции Израиля в Газе

Эр-Рияд категорически осуждает Израиль за наземную операцию в секторе Газа, заявил МИД Саудовской Аравии в соцсети Х. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломаты подчеркнули, что королевство требует от международного сообщества добиться немедленного прекращения военных действия Армии обороны Израиля в анклаве.

В МИД отметили, что любые наземные операции ЦАХАЛ угрожают безопасности «братского палестинского народа», приводят к созданию в регионе очень тяжелых условий для жизни.

Напомним, что власти Израиля в первые же дни конфликта предупредили о планах по проведению наземной операции в секторе Газа. Операция готовилась практически три недели и началась в пятницу, 27 октября.

Вместе с тем, израильские военные призвали не называть ввод на территорию анклава нескольких дивизий и бригад, при поддержке американских союзников, полноценной наземной операцией. Они пояснили, что их действия представляют собой «узкоформатную» операцию.