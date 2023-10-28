Эрдоган: Газа показала, что Запад проявил лицемерие, оплакивая Украину
Запад проливал слезы по Украине, но молчит, видя огромное количество невинных людей, убитых в Газе. Это может говорить о новом крестовом походе США и Европы против исламских стран. Такие заявления сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на «Большом палестинском митинге», проходившем в Стамбуле.
Речь Эрдогана приводит NTV.
«Те, кто вчера проливал слезы по погибшим в украинском конфликте мирным жителям, сегодня молча наблюдают за гибелью невинных детей. Вы плачете по погибшим на Украине, но почему вы не высказываетесь в защиту этих младенцев, погибших в Газе? О Запад, я обращаюсь к тебе: Ты снова хочешь начать борьбу крестоносцев и Полумесяца?»
По словам Эрдогана, Израиль незаконно занял земли Палестины и является захватчиком. И это «знает турецкий народ».
Президент также сообщил, что на митинг в поддержку Палестины собралось около 1,5 миллиона стамбульцев.
Сегодня же в Telegram-канале Эрдоган написал, что Израиль впал в безумие. По его словам, непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы значительно усилились прошлой ночью. Атаки «вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц», что усугубляет гуманитарный кризис.
«Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки», – призвал президент Турции.