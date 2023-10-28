Эрдоган: Газа показала, что Запад проявил лицемерие, оплакивая Украину

«Те, кто вчера проливал слезы по погибшим в украинском конфликте мирным жителям, сегодня молча наблюдают за гибелью невинных детей. Вы плачете по погибшим на Украине, но почему вы не высказываетесь в защиту этих младенцев, погибших в Газе? О Запад, я обращаюсь к тебе: Ты снова хочешь начать борьбу крестоносцев и Полумесяца?»