70% французов боятся такой же атаки на Францию, как на Израиль

Более 70% французов боятся такого же нападения на Францию, которое было совершено палестинским движением ХАМАС на Израиль 7 октября текущего года. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP).

«Как выясняется, 72% французов боятся, что такое же нападение, как то, что произошло 7 октября... произойдет однажды во Франции», — говорится в тексте.

Отмечается, что страх масштабного нападения объясняет факт, что значительная часть французов (37%) поддерживает скорее Израиль, чем Палестину (20%).

Также опрос показал, что более 80% французов боятся, что Франция ощутит на себе последствия эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.