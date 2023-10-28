Крупномасштабная наземная операция в секторе Газа со стороны ЦАХАЛ приведет к «беспрецедентным гуманитарным последствиям», создаст угрозу региональной безопасности, предупредили в МИД Египта. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломаты отметили, что активизация военных действий, ввод подразделений ЦАХАЛ в анклав, приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, будет являться вопиющим нарушением международного права.

В МИД уточнили, что Каир возлагает на Тель-Авив ответственность за нарушение принятой в пятницу, 27 октября, резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному прекращению огня и осуществлению гуманитарного перемирия.