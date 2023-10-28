Египет назвал риски наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Крупномасштабная наземная операция в секторе Газа со стороны ЦАХАЛ приведет к «беспрецедентным гуманитарным последствиям», создаст угрозу региональной безопасности, предупредили в МИД Египта. Об этом пишет РИА «Новости».
Дипломаты отметили, что активизация военных действий, ввод подразделений ЦАХАЛ в анклав, приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, будет являться вопиющим нарушением международного права.
В МИД уточнили, что Каир возлагает на Тель-Авив ответственность за нарушение принятой в пятницу, 27 октября, резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному прекращению огня и осуществлению гуманитарного перемирия.
Ранее сообщалось, что израильские и американские военные провели «узкомасштабную» наземную операцию в секторе Газа.