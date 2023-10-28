Посол Израиля в РФ заявил, что страна не вела переговоров с ХАМАС о заложниках

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Израиль не проводил никаких переговоров с движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Не было никаких переговоров. Эти переговоры - это заявления в СМИ в духе "давайте, если вы прекратите то, мы сделаем это". Переговоры не ведутся между Израилем и ХАМАС. Это только односторонние заявления ХАМАС и все", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, Израиль старается делать все для освобождения заложников, сведений об их местоположении нет.

"Мы надеемся, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, принимают ли во внимание военные безопасность заложников, когда проводят операции в Газе и наносят удары. - Как мы сказали, мы не знаем, в какой они ситуации и где они находятся. Мы стараемся делать все, чтобы заложники были освобождены".

"Это наша главная задача. Во-первых, это должно сделать само [движение] ХАМАС, потому что им (боевикам - прим. ТАСС) нельзя держать заложников. Они ими прикрываются как живым щитом. Так что тут двойное военное преступление. Во-первых, вообще нельзя брать заложников из гражданского населения, а во-вторых, использовать их как живой щит - это вообще за пределами гуманности", - добавил посол.

Дипломат отметил, что Израиль обеспокоен судьбой заложников с 7 октября, когда их увезли в сектор Газа. "Потому что мы не знаем, кто из них живой, кто не живой, сколько тел было похищено и так далее", - добавил он.

"И гуманитарная помощь по-прежнему на грузовиках въезжает в сектор Газа со стороны Египта. Единственное что - действительно, мы проверяем, чтобы под прикрытием гуманитарного груза не были перевезены различные вооружения", - сказал Бен Цви.