Посол Израиля в РФ рассказал, будет ли страна выходить из ООН

Израиль не собирается выходить из ООН, но сотрудничество с международной организацией может быть пересмотрено. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.
Комментируя заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана о том, что международная организация "лишилась легитимности" после принятия резолюции о прекращении огня, посол указал, что Израилю предстоит переосмыслить формат сотрудничества с ООН. Дипломат не исключил и пересмотра форм взаимодействия.
"Не исключено, конечно, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что если организация все время работает против тебя, надо думать, как участвовать дальше. Но будем ли мы выходить из ООН - я не думаю. Если вы стремитесь сказать что-то такое, то нет. Мы пока не собираемся выходить из ООН. Но сотрудничество в различных аспектах, да, может быть пересмотрено".