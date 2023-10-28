Посол Израиля в РФ рассказал, будет ли страна выходить из ООН

"Не исключено, конечно, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что если организация все время работает против тебя, надо думать, как участвовать дальше. Но будем ли мы выходить из ООН - я не думаю. Если вы стремитесь сказать что-то такое, то нет. Мы пока не собираемся выходить из ООН. Но сотрудничество в различных аспектах, да, может быть пересмотрено".